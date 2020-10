Französische Hauptstadt will zur "Modellregion" werden

Paris testet Flugtaxis von deutschem Hersteller Volocopter

Cormeilles-en-Vexin (AFP) - Die Region Paris will in Kürze Flugtaxis eines deutschen Herstellers testen. Die ersten Probeflüge mit dem Modell "VoloCity" des baden-württembergischen Produzenten Volocopter aus Bruchsal sind für Juni 2021 geplant, wie die französische Hauptstadtregion Île-de-France mitteilte. Bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris im Jahr 2024 soll demnach ein erster fliegender Prototyp - ein sogenannter Demonstrator - entwickelt werden.

Volocopter-Flugtaxi in Frankreich © AFP

Der "VoloCity" wird nach Herstellerangaben elektrisch betrieben und bietet neben dem Piloten Platz für zwei Passagiere. Das Flugtaxi kann eine Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern und eine Höhe von bis zu 500 Metern erreichen und hat eine Reichweite von 35 Kilometern. Volocopter hat nach eigenen Angaben bei der Europäischen Flugsicherheitsbehörde AESA die Zulassung beantragt und hofft auf grünes Licht in "zwei bis drei Jahren", wie ein Sprecher sagte.

Paris soll damit zur "Modellregion" werden, wie Regionalpräsidentin Valérie Pécresse am Mittwoch vor Journalisten betonte. Mit einem möglichen Regelbetrieb von Flugtaxis wird ab dem Jahr 2030 gerechnet. Vorstellbar seien Start- und Landeplätze im ganzen Stadtgebiet, hieß es.

An dem Projekt sind auch der Flughafenbetreiber Aéroports de Paris (ADP) und der Nahverkehrsverbund RATP beteiligt. Die Tests sind auf dem Flugplatz von Pontoise-Cormeilles-en-Vexin rund 35 Kilometer nördlich der französischen Hauptstadt geplant.