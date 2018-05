iZettle bietet Lösungen für kleine Unternehmen und Händler

Paypal kauft für 2,2 Milliarden Dollar schwedischen Anbieter für mobile Bezahlung

New York (AFP) - Der US-Zahlungsdienstleister Paypal übernimmt das schwedische Start-up iZettle, das mobile Bezahldienste für kleine Händler anbietet. Die Fusion hat einen Umfang von 2,2 Milliarden Dollar (knapp 1,9 Milliarden Euro), wie Paypal am Donnerstag mitteilte. Die beiden Unternehmen passten "strategisch" zueinander, in der digitalen Welt wollten Konsumenten heutzutage "bezahlen wann, wo und wie sie möchten".

Paypal übernimmt iZettle © AFP

Das 2010 gegründete schwedische Unternehmen iZettle bietet kleine Kartenlesegeräte an, die an Smartphones oder Tablets angeschlossen werden können. So können auch kleine Händler und Verkaufsstände Kreditkarten- und andere elektronische Zahlungen annehmen. iZettle wird nach Angaben von Paypal derzeit bereits von einer halben Million Händler genutzt.

Das Start-up ist vor allem in Europa und Südamerika präsent, Paypal erhofft sich dadurch in diesen Regionen ebenfalls Zuwächse. Ähnliche Dienste wie von iZettle gibt es von der US-Firma Square, vom kanadischen Anbieter Shopify und von dem brasilianischen Unternehmen PagSeguro. iZettle will bis Ende 2020 rentabel werden.