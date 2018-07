US-Zölle auf chinesische Produkte in Kraft getreten

Peking: USA entfesseln "größten Handelskrieg der Wirtschaftsgeschichte"

Washington (AFP) - Die USA haben wie angekündigt massive Strafzölle auf Waren aus China in Kraft gesetzt und damit nach Angaben aus Peking den "größten Handelskrieg der Wirtschaftsgeschichte" begonnen. Die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) gelten seit Mitternacht US-Ostküstenzeit (6.00 Uhr MESZ). China kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an.

Container aus China im kaliforniscnen Oakland © AFP

Die US-Zölle betreffen insgesamt 818 Produkte vor allem aus dem High-Tech-Bereich, darunter Autos, Flugzeugteile und Festplatten. US-Präsident Donald Trump begründet seine auch im eigenen Land umstrittene Strafzollpolitik mit dem enormen US-Handelsdefizit gegenüber China, das er als Ausdruck einer unfairen Handelsbeziehung betrachtet. Im vergangenen Jahr summierte sich das Defizit nach US-Angaben auf 375 Milliarden Dollar.

China erklärte nach Inkrafttreten der Zölle umgehend, die Volksrepublik sehe sich "gezwungen, notwendige Gegenmaßnahmen" zu ergreifen. Die Zölle verletzten die Regeln der Welthandelsorganisation WTO, erklärte das Handelsministerium in Peking am Freitag.

China hatte bereits im Vorfeld angekündigt, mit Vergeltungszöllen auf einen Gesamtwarenwert von ebenfalls 34 Milliarden Dollar reagieren zu wollen. Einzelheiten zu den Gegenmaßnahmen nannte die Regierung in Peking am Freitag zunächst nicht. Erwartet wurde allerdings, dass sie sich vor allem gegen US-Agrarimporte richten.

Ungeachtet dessen hat Trump bereits eine nächste Eskalationsstufen ins Spiel gebracht: Sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer prüft weitere Aufschläge auf chinesische Waren im Gesamtwert von 16 Milliarden Dollar. Darüber hinaus drohte der US-Präsident in den vergangenen Wochen, auf chinesische Gegenmaßnahmen mit weiteren Zöllen auf Einfuhren im Wert von bis zu 400 Milliarden Euro zu antworten.

Betroffen wären dann die allermeisten chinesischen Ausfuhren in die USA. Trump wirft China vor, sich durch Diebstahl geistigen Eigentums sowie erzwungenen Technologietransfer bei ausländischen Investitionen unfaire Vorteile zu verschaffen.

Rund um den Globus schürt der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften die Angst vor einem dramatischen Konjunktureinbruch. Nach Einschätzung Chinas haben die bisherigen Zölle allerdings nur eine "begrenzte Auswirkungen" auf die eigene Wirtschaft. "Der 50-Milliarden-Dollar-Handelskrieg wird das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozentpunkte verlangsamen", sagte Ma Jun, Mitglied des Komitees für Geldpolitik der chinesischen Zentralbank, der Nachrichtenagentur Xinhua.

In den USA wächst indes die Sorge, dass sich die Handelspolitik des Präsidenten für die eigene Wirtschaft als Nachteil entpuppen könnte. Die mächtige und traditionell industriefreundliche US-Handelskammer erklärte in dieser Woche, dass die bisherigen Gegenmaßnahmen Chinas, Kanadas, Mexikos der Europäischen Union und anderer gegen Trumps Zölle bereits Auswirkungen auf US-Exporte im Wert von 75 Milliarden Dollar gehabt hätten - viele davon aus Staaten, deren Wähler bei der Präsidentschaftswahl 2016 mehrheitlich für Trump stimmten.

Parallel zum Konflikt mit China ist Trump im Handel auch auf Konfrontationskurs zu Europa gegangen. Er nannte vor wenigen Tagen die EU im Welthandel "wahrscheinlich genauso schlimm wie China - nur kleiner". Seit 1. Juni erheben die USA Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus der EU; auf chinesische Importe dieser Metalle gelten diese Aufschläge bereits seit März.

Die EU reagierte darauf mit Gegenzöllen auf US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro. Trump lässt zudem Strafzölle auf europäische Autos prüfen, was besonders deutsche Hersteller treffen würde. Die EU warnte daraufhin vor massiven Folgen auch für die USA.