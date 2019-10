Nachtfröste und heißer Sommer machen den Früchten zu schaffen

Pflaumenernte fällt in diesem Jahr leicht unterdurchschnittlich aus

Wiesbaden (AFP) - Die Pflaumenernte in Deutschland ist in diesem Jahr leicht unterdurchschnittlich ausgefallen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden laut ersten Schätzungen rund 47.800 Tonnen erzeugt. Das war etwas weniger als die gut 49.100 Tonnen, die jeweils im Schnitt der vergangenen zehn Erntejahre zusammenkamen.

Blühende Pflaumenbäume im April © AFP

Im Vergleich zu dem sehr guten Erntejahr 2018 ging der Ertrag der Pflaumen- und Zwetschgenplantagen demnach sogar um rund ein Fünftel oder 22 Prozent zurück. Der Grund waren regionale späte Nachtfröste im Frühjahr sowie der heiße und trockene Sommer. Pflaumen-Anbaugebiete befinden sich vor allem in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.