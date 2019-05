Kanzlerin äußert Dank zum Internationalen Tag der Pflege

Pflegeverband fordert spürbare Steuerentlastung für Pflegekräfte

Berlin (AFP) - Zum Internationalen Tag der Pflege am Sonntag hat der Arbeitgeberverband die Bundesregierung zu steuerlichen Erleichterungen für Pflegekräfte aufgefordert. Die in dieser Branche so zahlreich anfallenden Überstunden sollten künftig von Steuern und Sozialversicherungsabgaben befreit werden, forderte am Samstag der Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege, Thomas Greiner. "So hätten die Pflegekräfte eine echte Anerkennung, die sie sofort im Geldbeutel spüren."

Pflegebedürftiger in Laatzen © AFP

Der Verband verwies darauf, dass die Pflege derzeit an vielen Orten nur sichergestellt werden könne, wenn die Pflegekräfte viele Überstunden leisteten. Die Bundesregierung dürfe angesichts des Personalmangels bei der Pflege "nicht bei warmen Worten stehen bleiben", mahnte der Verband.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dankte in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast allen Pflegekräften und den pflegenden Angehörigen. "Danke für die geleistete Arbeit und danke für das, was daraus an Humanität und Menschlichkeit für unsere Gesellschaft entsteht", sagte sie. Auch wenn vieles erreicht worden sei, arbeite die Bundesregierung weiter daran, die Situation für die Pflegenden zu verbessern.

Die Kanzlerin verwies auf das "Sofortprogramm Pflege", das die Ausbildung vollkommen neu geordnet habe. Für Pflegekräfte in der Ausbildung "wird es in Zukunft kein Schulgeld mehr geben, sondern eine anständige Vergütung". Zudem finanziere die Bundesregierung 13.000 neue Vollzeitstellen und unterstütze Pflegeeinrichtungen bei der Digitalisierung mit dem Ziel, mehr Zeit für die Arbeit mit Menschen zu ermöglichen.

Der Internationale Tag der Pflege wird jedes Jahr am 12. Mai begangen. Der Tag erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale.