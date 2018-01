Französischer Konzern will Sparte für seltene Krankheiten stärken

Pharmakonzern Sanofi kauft belgische Biotech-Firma Ablynx

Paris (AFP) - Der französische Pharmakonzern Sanofi übernimmt die belgische Biotech-Firma Ablynx. Als Kaufpreis wurden 3,9 Milliarden Euro vereinbart, wie Sanofi am Montag in Paris mitteilte. Damit will der französische Konzern seine Sparte für seltene Krankheiten stärken.

Die Verwaltungsräte beider Unternehmen stimmten dem Geschäft zu, es bedarf nun noch der Zustimmung von 75 Prozent der Ablynx-Aktionäre. Leer ging der dänische Konzern Novo Nordisk aus, der ebenfalls für die belgische Firma geboten hatte. Das Kaufangebot lag mit 2,6 Milliarden Euro allerdings deutlich niedriger als das von Sanofi.

Ablynx erforscht neue Medikamente gegen seltene Krankheiten, unter anderem gegen bestimmte Krebsarten oder seltene Formen von Atembeschwerden. Im Juli hatte Sanofi mit der belgischen Firma bereits eine Partnerschaft zur Erforschung von Mitteln gegen bestimmte Entzündungen geschlossen.