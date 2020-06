Französisches Unternehmen forscht nach Corona-Impfstoff

Pharmakonzern Sanofi streicht 1700 Stellen in Europa

Paris (AFP) - Der französische Pharmakonzern Sanofi streicht in Europa 1700 Stellen. Alleine tausend Arbeitsplätze sollen in Frankreich wegfallen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Sanofi gehört zu den Pharmakonzernen, die nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus forschen.

1700 Stellen auf dem Prüfstand: Sanofi © AFP

Mit der Pandemie hätten die Stellenstreichungen nichts zu tun, betonte Frankreich-Chef Olivier Bogillot. Hintergrund sei vielmehr eine im Dezember angekündigte Strategie zur Einsparung von zwei Milliarden Euro bis 2022. Sanofi setzt nun zunächst auf Anreize zum freiwilligen Ausscheiden von Mitarbeitern.

In den ersten drei Monaten des Jahres hatte Sanofi seinen Umsatz um fast sieben Prozent auf neun Milliarden Euro gesteigert. Vor allem Entzündungshemmer verkauften sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besser.

Bei einem Besuch von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte Sanofi Mitte Juni mehr als 600 Millionen Euro für die Erforschung und Produktion von Impfstoffen angekündigt. Sanofi beschäftigt weltweit rund 100.000 Menschen.