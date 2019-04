Online-Netzwerk gibt Aktien zum Stückpreis von 19 Dollar aus

Pinterest an der New Yorker Börse gestartet

New York (AFP) - Das Online-Netzwerk Pinterest hat am Donnerstag das Börsenparkett betreten. Die Mitgründer der Firma, Ben Silbermann und Evan Sharp, läuteten am Morgen die obligatorische Glocke am New Yorker Handelsplatz. Das Unternehmen hatte am Mittwochabend angekündigt, mit einem Stückpreis von 19 Dollar pro Aktie (knapp 17 Euro) an der Börse zu starten.

Pinterest startet an der Börse © AFP

Insgesamt wolle Pinterest 75 Millionen Aktien und wenn gefordert mehr als elf Millionen zusätzliche Papiere ausgeben, hieß es. Damit liegt der Erlös des US-Unternehmens durch den Börsengang bei 1,4 bis 1,6 Milliarden Dollar. Der Ausgabepreis pro Aktie lag nun über den zunächst als Preisspanne angegebenen 15 bis 17 Dollar. Bereits damit wäre das Unternehmen elf Milliarden Dollar wert gewesen.

Pinterest ist eine Art virtuelle Pinnwand zum Teilen von Bildern in verschiedenen Kategorien. Es kann auch als Suchmaschine für Produkte genutzt werden. Nach aktuellen Zahlen hat das Netzwerk rund 250 Millionen monatliche Nutzer, vor allem Frauen. Die Mehrheit der Nutzer befindet sich außerhalb der USA.

Das Geschäftsmodell von Pinterest beruht auf dem Verkauf von Werbung. Außerdem spielt die Seite auch eine Rolle für den Online-Handel - viele Marken nutzen das Netzwerk, um Kunden auf ihre Produkte aufmerksam zu machen.