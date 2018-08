Zuletzt Angriffe auf Beamte mit Molotowcocktails und Zwillen

Polizei durchsucht Protestcamp von Kohlegegnern im Hambacher Forst

Berlin (AFP) - Im wegen des Braunkohlebergbaus von der Abholzung bedrohten Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei am Dienstag ein Protestcamp durchsucht. Die Razzia diene der Suche nach Beweisen für in letzter Zeit begangene Straftaten, teilte die Polizei in Aachen mit. Eine Räumung des Camps sei nicht geplant. Es würden auch keine Bäume gefällt.

Polizisten an einer Barrikade im Wald © AFP

In dem Forst herrscht seit Jahren eine Art Kleinkrieg zwischen Umweltschützern und dem Energiekonzern RWE, der dort rund 100 Hektar für den Braunkohleabbau abholzen will. Kohlegegner halten seit längerem einen Waldabschnitt besetzt, zuletzt kam es dort zu gewaltsamen Zwischenfällen mit Polizisten und RWE-Sicherheitskräften.

In den vergangenen Tagen waren Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei mit Molotowcocktails beworfen und mit Stahlkugeln aus Zwillen beschossen worden. In einem Fall drohten Beamte demnach den Einsatz von Schusswaffen an, um einen verletzten Kollegen vor weiteren Attacken zu schützen. Die Polizei sah sich außerdem mit Barrikaden sowie Bombenattrappen konfrontiert, die von Experten überprüft werden mussten. Nach Polizeieinschätzung erhält die Protestbewegung zunehmend Zulauf aus gewaltbereiten linksextremistischen Kreisen.

Umweltschützer warfen RWE wegen der Ankündigung der Abholzung derweil vor, die Situation im Forst "unnötig" eskalieren zu lassen. Mehrere Mitglieder der Kohlekommission protestierten am Montag gegen die Pläne des Energiekonzerns und übernahmen Baumpatenschaften. RWE verteidigt seine Entscheidung damit, dass die Abholzung für den kurzfristigen Fortgang des Tagebaus Hambach erforderlich sei.