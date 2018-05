Erstickungsgefahr für Kleinkinder durch abnehmbare Kleinteile

Porsche muss Spielzeug-Auto zurückrufen

Washington (AFP) - Porsche muss nach Diesel-Autos nun auch Spielzeug-Autos zurückrufen. Die US-Verbraucherschutzbehörde ordnete am Dienstag den Rückruf von Holzautos für Kleinkinder an, weil dessen Räder und Achsen leicht gelöst werden können. Ein Kleinkind könnte sich diese Teile demnach in den Mund stecken und schlimmstenfalls daran ersticken.

Porsche-Logo © AFP

In Europa musste Porsche das Spielzeug mit dem Namen "My first Porsche – Holzauto" bereits Ende März zurückrufen. Erst am Freitag hatte Porsche weltweit rund 60.000 Dieselautos der Modelle Macan und Cayenne zurückgerufen, weil darin unzulässige Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung verbaut wurden.