13 Prozent mehr Pakete transportiert

Post rechnet in diesem Jahr mit Rekordabschluss

Frankfurt/Main (AFP) - Die Deutsche Post rechnet in diesem Jahr mit einem Rekordabschluss. Ein Grund dafür sei ein neuer Rekord bei den beförderten Paketen, sagte Postchef Frank Appel der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Post rechne für 2020 mit 1,8 Milliarden transportierten Paketen in Deutschland. Das sei ein Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Lage rechtfertige auch ein "Rekordhoch an der Börse".

Post-Mitarbeiter vor einer Packstation © AFP

Für das Weihnachtsgeschäft, das diesmal wegen der Corona-Pandemie besonders intensiv war, rekrutierte die Post nach Appels Angaben in Deutschland 10.000 zusätzliche Mitarbeiter. Zu Beginn der Pandemie hätten viele Paketzusteller wegen der vielen Kontakte noch "Angst vor dem Virus" gehabt, räumte er in der "FAS" ein. Dies habe sich aber geändert, als die Post umfangreiche Schutzmaßnahmen eingeführt habe, etwa die kontaktlose Zustellung.

Dank der nun startenden Impfungen blickt der Postchef zudem "ziemlich optimistisch" ins neue Jahr. "Als Chemiker und Neurobiologe bin ich überzeugt, dass wir das Virus im nächsten Jahr in den Griff bekommen werden, entweder über das Impfen oder über Medikamente, welche die Krankheitssymptome bekämpfen", sagte Appel.