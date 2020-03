Ab 2021 sollen auch Fotos von Briefinhalten vorab verschickt werden

Post will Kunden ab Sommer per E-Mail vorab über Briefe informieren

Berlin (AFP) - Internetnutzer können sich künftig per E-Mail vorab über Briefe benachrichtigen lassen, die sich noch im Zustellnetz der Deutschen Post befinden. In Zusammenarbeit mit den E-Mail-Anbietern Web.de und GMX will die Post dann auf Wunsch die Umschläge fotografisch erfassen und per E-Mail an die Nutzer schicken, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Briefe würden dabei nicht geöffnet. Das Angebot soll im Sommer starten und die deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten.

Briefkastenleerung © AFP

Die physischen Sendungen würden im herkömmlichen Sortierprozess bleiben und wie gewohnt an die Hausanschrift des Empfängers zugestellt, erklärte die Post. Voraussetzung für die Nutzung des neuen Angebots sei die explizite Einwilligung und Beauftragung der Post durch den Empfänger. Für Privatkunden solle die Briefankündigung kostenlos sein. Web.de und GMX haben zusammen 34 Millionen Nutzer.

Die Datenübertragung per E-Mail erfolgt laut Post mit einer durchgängigen Transportverschlüsselung über abgesicherte IT-Systeme in Deutschland, die vor unberechtigtem Zugriff schützen sollen. Die erhobenen Daten würden nach Vorgabe der Gesetze verarbeitet und gespeichert. Durch die Briefankündigung komme es nicht zu Verzögerungen in der Briefzustellung, versicherte der Konzern.

Die Post kündigte zudem einen weiteren Schritt an: Kunden sollen im nächsten Jahr die Möglichkeit erhalten, digitale Aufnahmen nicht mehr nur der Umschläge von außen, sondern auch der Briefinhalte per E-Mail vorab zu empfangen. Auch bei diesem Service sei Voraussetzung, dass der Empfängerkunde explizit einwilligt und die Deutsche Post beauftragt.