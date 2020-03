Hersteller produzieren auf Hochtouren

Preisdeckel für Desinfektionsgel in Frankreich in Kraft getreten

Paris (AFP) - Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Frankreich den Preis für Desinfektionsgel gedeckelt. Am Freitag trat ein Regierungsdekret in Kraft, nach dem solche Mittel nur noch maximal drei Euro pro 100 Milliliter kosten dürfen. Der Preis für einen Liter wurde auf maximal 15 Euro festgelegt. Das Dekret gilt bis zum 31. Mai.

Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte zuvor auf "einzelne Fälle" von Wucherpreisen verwiesen. Desinfektionsgel für die Hände ist in Frankreich derzeit in vielen Apotheken Mangelware. Die Regierung in Paris weist darauf hin, dass es "genauso wirksam" ist, sich die Hände mit Seife zu waschen.

Die Hersteller von Desinfektionsgel versuchen, der hohen Nachfrage gerecht zu werden: Das Unternehmen Gilbert bei Caen in Nordfrankreich hat seine Produktion massiv ausgeweitet: In den vergangenen sechs Wochen seien 1,7 Millionen Fläschchen Gel abgefüllt worden - mehr als doppelt so viele wie im gesamten vergangenen Jahr, sagte der stellvertretende Generaldirektor Dominique Lecomte der Nachrichtenagentur AFP. Gilbert ist der zweitgrößte Hersteller in Frankreich.