Preise an deutschen Tankstelle steigen im April auf bisheriges Jahreshoch

München (AFP) - Aufgrund der Entwicklungen auf den globalen Ölmärkten haben die Kraftstoffpreise an deutschen Tankstellen laut ADAC im April ihr bisheriges Jahreshoch erreicht. Ein Liter Super E10-Benzin kostete im Mittel 1,447 Euro, teilte der Automobilclub am Donnerstag in München mit. Das war ein Anstieg um neun Cent im Vergleich zum Vormonat März. Der Liter Diesel verteuerte sich demnach um 1,4 Cent auf 1,279 Euro.

Tankrüssel an einer Tankstelle © AFP

Der ADAC führte den deutlichen Anstieg auf Preissteigerungen auf den internationalen Rohölmärkten seit Jahresbeginn zurück. Zum 1. Mai treten neuen Sanktionen der USA gegen das Exportland Iran in Kraft, was diese Entwicklung verschärft. Die Dieselpreise stiegen weniger als die für Benzin, weil mit dem Ende des Winters weniger Heizöl verbraucht wird. Heizöl und Diesel sind chemisch nahezu identisch.