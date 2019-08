Flugzeugbauer DRA will ab kommendem Jahr 80 Millionen Euro investieren

Produktion von Dornier-Flieger in Leipzig soll bis zu 250 Arbeitsplätze schaffen

Leipzig (AFP) - Mit der Produktion einer neuen Version des Dornier-Passagierflugzeugs D328 in Leipzig will der Flugzeugbauer DRA langfristig bis zu 250 Arbeitsplätze schaffen. Wie das Unternehmen am Mittwoch am Rande der ersten nationalen Luftfahrtkonferenz am Leipziger Flughafen mitteilte, will es ab kommendem Jahr 80 Millionen Euro in Infrastruktur, Produktionshallen, Maschinen und den Aufbau einer Endmontagelinie investieren.

Modell der D328NEU © AFP

DRA ist ein Tochterunternehmen des US-Luftfahrtkonzerns SNC. Das kleine Passagierflugzeug Dornier 328 soll nun weiterentwickelt werden. Die Entwicklung, Herstellung der Prototypen und Flugtests finden nach Angaben des sächsischen Wirtschaftsministeriums im bayerischen Oberpfaffenhofen statt. Endgefertigt wird das neue Flugzeug dann am Flughafen Leipzig/Halle. Demnach soll das Projekt voraussichtlich Anfang 2010 starten, geplanter Produktionsbeginn ist Anfang 2023.

Anlässlich der Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung sprach Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) von einem "ganz besonderen Tag für die sächsische und die deutsche Luftfahrt". Die Ansiedlung der Fertigung für die D328NEU in Leipzig/Halle werde die Branche in Deutschland insgesamt stärken.

Der Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, nannte das Projekt einen "industriepolitischen Erfolg und eine große Chance - gerade auch für unsere Zulieferer". Die Bundesregierung werde das Vorhaben auch weiterhin aktiv begleiten und unterstützen.