Produktion von Fleischersatzprodukten im ersten Quartal um 37 Prozent gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Die Produktion von Fleischersatzprodukten wie Sojabratlingen oder Tofu ist im ersten Quartal dieses Jahres kräftig gestiegen: Die Absatzmenge erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 37 Prozent auf gut 20.000 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Es führte diese Steigerung auch auf die Skandale rund um das Nahrungsmittel Fleisch zurück.

Angebot von Beyond Meat in einem New Yorker Supermarkt