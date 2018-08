Prognose: Umsatz der deutschen eSport-Szene wird sich mehr als verdoppeln

Profi-Computerspielen soll binnen vier Jahren zum Milliardengeschäft werden

Frankfurt/Main (AFP) - Profi-Computerspielen soll in den nächsten Jahren zum Milliardengeschäft werden. Die Unternehmensberatung PwC geht in einer am Montag veröffentlichten Prognose davon aus, dass die Erlöse mit dem sogenannten eSport bis 2022 weltweit auf 1,4 Milliarden Euro steigen werden. Vergangenes Jahr setzen die Profi-Zocker weltweit 557 Millionen Euro um, in Deutschland waren es 51 Millionen Euro. Die Szene wird demnach für Sponsoren immer attraktiver.

Livestream des Spiels "League of Legends" © AFP

So engagieren sich laut PwC mittlerweile unter anderem die Autokonzerne Mercedes-Benz und BMW als Sponsoren von einzelnen Teams und eSport-Events. Auch SAP und Vodafone haben es neben klassischen Spielezubehör-Herstellern auf Videospiele-Fans abgesehen. Daneben rechnen die PwC-Analysten auch mit wachsenden Erlösen aus dem Vertrieb von Medienrechten, Werbung auf Streamingplattformen, Eintrittskarten und Fan-Artikeln. Im Jahr 2022 soll die Szene in Deutschland bereits 130 Millionen Euro umsetzen.