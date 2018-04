Protest gegen Axel Springer Award für Amazon-Chef Bezos

Berlin (AFP) - Mehrere hundert Amazon-Beschäftigte wollen am Dienstagabend in Berlin gegen die Verleihung des Axel Springer Award an Konzernchef Jeff Bezos protestieren (ab 18.00 Uhr). Verliehen wird der Preis an herausragende Persönlichkeiten, die "außergewöhnlich innovativ sind, neue Märkte schaffen und Märkte verändern, Kultur formen und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen". Mit einem Geldpreis ist die Auszeichnung nicht verbunden.

Amazon-Chef Bezos © AFP

Die Gewerkschaft Verdi rief zu Kundgebungen gegen die Preisverleihung vor dem Axel-Springer-Haus in Berlin auf. Sie kämpft seit Jahren dafür, dass die Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach Tarif im Einzel- und Versandhandel bezahlt werden. Den Preis für den Chef des US-Onlinehändlers kritisierte sie scharf.