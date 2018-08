Protest von Mitgliedern der Kohlekommission gegen RWE-Abholzungspläne

Berlin (AFP) - Mehrere Mitglieder der Kohlekommission protestieren am Montag im Hambacher Forst gegen die Abholzungspläne des Energiekonzerns RWE. Dazu ist um 13.00 Uhr eine Pressekonferenz auf dem Grundstück der Umweltschutzorganisation BUND im Hambacher Forst geplant. Teilnehmen werden außer dem BUND auch Vertreter von Greenpeace, des Deutschen Naturschutzrings, von Braunkohle-Betroffenen in der Region sowie des Landesverbands Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen. Sie alle sitzen in der Kohlekommission.

BUND-Mitglieder halten im Hambacher Forst ein Transparent © AFP

Die Expertengruppe hatte im Juni ihre Arbeit aufgenommen, sie soll bis zum Jahresende einen sozialverträglichen Plan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen. Erschwert wird ihre Arbeit durch die Ankündigung von RWE, im Herbst rund 100 Hektar Wald für den Braunkohleabbau abholzen zu wollen. Viele Teilnehmer fordern ein Moratorium, solange die Kommission tagt.