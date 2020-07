Tausende Mitarbeiter fürchten Jobabbau

Proteste gegen Stellenabbau bei Airbus am Stammsitz Toulouse

Toulouse (AFP) - In Frankreich haben Mitarbeiter des Flugzeugherstellers Airbus gegen die geplante Streichung von 5000 Stellen protestiert. Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Mittwoch am Stammsitz in Toulouse im Südwesten des Landes. Gewerkschaftsvertreter nannten die Pläne "überzogen". Sie forderten einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen, die die Konzernleitung nicht ausschließt.

Airbus will wegen der Corona-Krise weltweit 15.000 Stellen streichen. In Deutschland sollen 5100 Arbeitsplätze wegfallen. Sollten die Regierungen in Berlin und Paris umfassende Hilfen zusichern, wäre Konzernchef Guillaume Faury aber zum Verzicht auf einen Teil der Stellenkürzungen bereit, wie er dem "Spiegel" sagte.

In Toulouse beschäftigt Airbus rund 25.000 Menschen. Am Donnerstag ist eine weitere Kundgebung geplant.