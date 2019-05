Knapp einhundert Demonstranten gehen in Hansestadt auf die Straße

Proteste in Frankreich und Hamburg gegen Monsanto und Bayer

Paris (AFP) - Hunderte Menschen haben am Samstag in drei französischen Städten gegen den US-Saatguthersteller Monsanto und seinen Mutterkonzern Bayer demonstriert. In der südwestlichen Stadt Bordeaux versammelten sich am Nachmittag etwa 200 Aktivisten, zu denen sich auch dutzende "Gelbwesten" gesellten. In der Hauptstadt Paris gingen etwa 100 Demonstranten auf die Straße. Im südlichen Toulouse protestierten rund 50 Menschen.

Pariser Demonstrant gegen Monsanto und Bayer © AFP

Auch in Hamburg fand eine Kundgebung statt, an der knapp 100 Menschen teilnahmen. Nach Angaben der Veranstalter waren weitere Proteste in Europa unter anderem in Portugal und Serbien geplant. Proteste sollte es außerdem in Indien, in Mexiko, Chile, Argentinien und Australien sowie in den USA geben.

Die Kritik an Monsanto entzündet sich seit Jahren vor allem am Einsatz von Pestiziden und genverändertem Saatgut. Derzeit steht das Unternehmen im Zentrum zahlreicher Verfahren in den USA wegen des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup, den die Kläger für ihre Krebserkrankungen verantwortlich machen. Bayer weist die Vorwürfe zurück und will bereits erfolgte Schadenersatzurteile anfechten.