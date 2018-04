Protestkundgebung der Opel-Beschäftigten in Eisenach

Eisenach (AFP) - Im Streit um die Sanierung bei Opel sind die Beschäftigten am Dienstag zu einer Protestkundgebung und Betriebsversammlung am Standort Eisenach aufgerufen (ab 13.00 Uhr). Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will eine Rede halten und am Demonstrationszug teilnehmen, auch der Generalsekretär der CDU Thüringen, Raymond Walk, hat sein Kommen angekündigt.

Opel-Werk in Eisenach © AFP

Unter dem Druck von PSA versucht Opel derzeit, seine Kosten massiv zu senken. Das Unternehmen will die Tariferhöhung von 4,3 Prozent für dieses Jahr stunden. Andernfalls soll es keine Investitionen in das Werk Eisenach geben. Betriebsräte und IG Metall fordern die Einhaltung der geltenden Verträge.