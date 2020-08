Australische Fluggesellschaft will Kosten weiter senken

Qantas streicht wegen Corona-Krise noch mehr Stellen

Sydney (AFP) - Die schwer von der Corona-Krise getroffene australische Fluggesellschaft Qantas streicht noch mehr Stellen als bislang angekündigt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteile, sollen fast 2500 weitere Stellen wegfallen. Bereits im Juni hatte Qantas den Abbau von 6000 Arbeitsplätzen verkündet; zudem sollen nach damaligen Angaben mehr als die Hälfte der verbleibenden 23.000 Mitarbeiter monatelang beurlaubt werden.

Qantas-Maschinen in Melbourne © AFP

Qantas sieht sich durch die "größte Krise" in der Geschichte der Luftfahrtbranche zum Sparen gezwungen und will mit den neu angekündigten Stellenstreichungen die Kosten um umgerechnet gut 60 Millionen Euro pro Jahr weiter senken. Mit dem im Juni angekündigten Kürzungsprogramm will die Airline über einen Zeitraum von rund drei Jahren neun Milliarden Euro einsparen.

Am vergangenen Donnerstag hatte die australische Fluggesellschaft einen Jahresverlust von umgerechnet gut 1,6 Milliarden Euro verkündet. Mehr als 200 Qantas-Maschinen sind wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie für die Luftfahrt derzeit am Boden.