Biogas aus organischen Abfällen soll bei norwegischer Reederei Schweröl ersetzen

Reederei Hurtigruten will Fischreste für Antrieb ihrer Kreuzfahrtschiffe nutzen

Oslo (AFP) - Die norwegische Reederei Hurtigruten will für den Antrieb ihrer Kreuzfahrtschiffe künftig auch Fischreste nutzen. Reste aus der fischverarbeitenden Industrie und andere organische Abfälle würden zu Biogas verarbeitet, das dann verflüssigt werde und den Treibstoff Schweröl ersetze, teilte Hurtigruten am Montag mit. "Was andere für ein Problem halten, sehen wir als Ressource und Lösung", sagte Hurtigruten-Chef Daniel Skjeldam.

Sonnenuntergang am Tangstad-Fjord © AFP

Mit Biogas als Schiffsantrieb werde seine Reederei die erste, deren Schiffe ohne fossile Energie auskämen, kündigte Skjeldam an. Hurtigruten besitzt 17 Schiffe. Ihr Antrieb soll binnen sechs Monaten umgestellt werden.

Der Kreuzfahrttourismus boomt - immer mehr Küstenstädte beklagen jedoch die große Umweltverschmutzung durch das von den Schiffen verbrannte Schweröl. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) forderte kürzlich, Hafenstädte und schützenswerte Regionen wie das Wattenmeer sollten ab 2020 Einfahrverbote für schmutzige Kreuzfahrtschiffe verhängen.