Altmaier: Schwächephase der Konjunktur muss ein Weckruf sein

Regierung senkt Wachstumsprognose für 2019 auf nur noch 0,5 Prozent

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf nur noch 0,5 Prozent gesenkt. Im kommenden Jahr werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dann wieder um 1,5 Prozent zulegen, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch weiter in Berlin. Bei ihrer Prognose im Januar war die Regierung für 2019 noch von einem BIP-Zuwachs in Höhe von 1,0 Prozent ausgegangen, bei der Herbstprognose sogar von 1,8 Prozent.

Sonne geht hinter Hafenkränen unter © AFP

Die deutsche Volkswirtschaft habe die Abschwächung des Wachstums noch nicht überwunden, sagte Altmaier in Berlin bei der Vorstellung der Frühjahrsprognose. Diese "Schwächephase" der Konjunktur müsse ein "Weckruf sein". Er verwies unter anderem auf die anhaltenden internationalen Handelskonflikte, den ungelösten Brexit sowie "Sonderprobleme" wie die neuen WLTP-Zulassungstests für Fahrzeuge.

Wichtige Auftriebskräfte im Inland seien aber "intakt", sagte Altmaier mit Bezug auf die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. "Damit ist die Grundlage für eine dynamische Konsumnachfrage gelegt." Außerdem boome die Bauwirtschaft und es sei damit zu rechnen, "dass die Weltwirtschaft wieder an Dynamik gewinnt".