Rückgang um fast 20 Prozent im ersten Quartal

Renault verkündet starke Umsatzeinbußen wegen Corona-Krise

Paris (AFP) - Der französische Autobauer Renault hat wegen der Corona-Krise massive Umsatzeinbußen verzeichnet: Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sanken die Umsätze im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,2 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro. Weltweit verkaufte der Konzern nach eigenen Angaben noch knapp 673.000 Fahrzeuge, das entspricht einem Minus von 25,9 Prozent.

Renault-Logo © AFP

Renault kündigte zudem den Verzicht auf die Ausschüttung einer Dividende an. Auch eine Prognose für die weitere Entwicklung der Geschäftszahlen in diesem Jahr sei derzeit nicht möglich, erklärte das Unternehmen.

Renault musste in der Corona-Krise wie die meisten seiner Konkurrenten Werke schließen. Das Unternehmen will in Frankreich staatliche Bürgschaften für Kredite beantragen. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte zuvor angekündigt, dass Unternehmen, die wegen der Pandemie Hilfe vom Staat in Anspruch nehmen, ihre Gewinne nicht an die Anteilseigner auszahlen dürfen.