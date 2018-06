Französischer Autobauer spekuliert auf künftige Marktöffnung

Renault will trotz US-Sanktionen im Iran bleiben

Paris (AFP) - Der französische Autobauer Renault will trotz der erneuerten US-Sanktionen gegen den Iran an seiner Präsenz in der islamischen Republik festhalten. Das Unternehmen werde das Land nicht verlassen, "auch wenn wir uns sehr stark verkleinern müssen", sagte Vorstandschef Carlos Ghosn am Freitag in Paris. Der Verbleib werde sich auszahlen, "wenn der Markt sich wieder öffnet", fügte Ghosn hinzu.

Frankreichs Autobauer Renault will im Iran bleiben © AFP

US-Präsident Donald Trump hatte im Mai den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran aus dem Jahr 2015 verkündet. Zugleich gab er bekannt, dass die massiven Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft treten würden. Internationalen Unternehmen drohen Strafen, wenn sie sich nicht innerhalb von 180 Tagen aus dem Iran zurückziehen.

Flugzeugbauer Boeing, Frankreichs Energieriese Total und die dänische Reederei Maersk haben ihren Rückzug aus dem Iran bereits angekündigt, ebenso Renaults Konkurrent PSA.

Renault hat im vergangenen Jahr 160.000 seiner 3,76 Millionen verkauften Autos im Iran abgesetzt. Den US-Markt hat der Autobauer bereits in den 80er Jahren verlassen. Allerdings halten die Franzosen 43 Prozent am japanischen Autobauer Nissan, der in den USA einen Marktanteil von knapp zehn Prozent besitzt.

Ghosn kündigte an, sich eng mit der US-Regierung abstimmen zu wollen, um "Renaults Interessen nicht zu schaden". "Wir werden genau hinschauen, um sicher zu gehen, dass unsere Präsenz im Iran nicht direkte oder indirekte Vergeltungsmaßnahmen provoziert", erklärte der Vorstandsvorsitzende.