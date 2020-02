Erstes Schiff von Virgin Voyages bietet kinderfreie Touren an

Richard Branson bietet nun auch Luxus-Kreuzfahrten an

London (AFP) - Der britische Milliardär Richard Branson steigt in den lukrativen Kreuzfahrtmarkt ein. Der 69-jährige Unternehmer präsentierte am Freitag in der Hafenstadt Dover die "Scarlet Lady", das erste von vier Luxus-Kreuzfahrtschiffen seines neuen Unternehmens Virgin Voyages. "Ich träume schon seit meinen Zwanzigern von meiner eigenen Kreuzfahrtlinie, und ich bin begeistert, dass es jetzt soweit ist", sagte Branson.

Richard Branson im Oktober 2019 © AFP

Die "Scarlet Lady" bietet 1330 Kabinen und 78 Suiten, zahlreiche Restaurants und Bars, einen Wellness-Bereich und sogar ein Tätowierstudio. Die bis zu 2770 Passagiere müssen mindestens 18 Jahre alt ein, betreut werden sie von 1150 Angestellten. Die Fahrten sollen zu Sonnenzielen wie Mexiko oder den Bahamas führen. Die erste Kreuzfahrt soll Anfang April in Miami im US-Bundesstaat Florida starten. Vier Schiffe sind geplant.

Branson hat ein ganzes Geschäftsimperium unter dem Markennamen Virgin aufgebaut: Plattenläden, Reisen, Züge, Flüge und das Weltraumprojekt Virgin Galactic. Insgesamt arbeiten 69.000 Menschen für Branson, der Umsatz der Gruppe beträgt 16,6 Milliarden Pfund (19,9 Milliarden Euro).