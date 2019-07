Gebäude soll mit Flughafen im Oktober 2020 in Betrieb gehen

Richtfest für Terminal 2 in Berliner Flughafen BER

Berlin (AFP) - Am Berliner Flughafen BER ist das Richtfest für einen Terminal-Rohbau gefeiert worden. Der Terminal 2 sei für sechs Millionen Passagiere im Jahr ausgelegt und diene für Abflug und Ankunft, teilte der BER am Dienstag mit. Das Gebäude soll demnach im Oktober 2020 mit dem Flughafen in Betrieb gehen.

Terminal 2 in Berliner Flughafen BER feiert Richtfest © AFP

Mit dem Richtfest sei ein "erster wichtiger Meilenstein beim Terminal T2" geschafft, erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Bis zum Herbst sollen die Voraussetzungen für den Einbau der Gepäckförderanlage geschaffen werden. Das Terminal 2 erhöhe die gesamte Kapazität des BER auf 28 bis 30 Millionen Passagiere.

Die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens wird seit Jahren immer wieder verschoben. Ursprünglich sollte der BER, an dem seit 2006 gebaut wird, im Jahr 2011 eröffnet werden. Im Dezember 2017 hatten die Betreiber den Eröffnungstermin erneut verschoben, von 2018 auf 2020. Im April wurden Zweifel laut, dass der inzwischen anvisierte Termin Oktober 2020 eingehalten werden kann.