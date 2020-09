Internetkonzern startet Aktienrückkaufprogramm

Rocket Internet will von der Börse gehen

Berlin (AFP) - Der Berliner Internetkonzern Rocket Internet will von der Börse gehen. Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens seien überzeugt, dass hinreichender Zugang zu Kapital auch außerhalb der Börse gesichert sei, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Seinen Aktionären bietet der Konzern den Rückkauf von 8,84 Prozent der Anteilsscheine an, und zwar ab sofort. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll den Rückzug von der Börse am 24. September besiegeln.

Oliver Samwer auf einer Konferenz 2015 © AFP

Rocket Internet, 2007 gegründet und seit 2014 an der Börse, bringt reihenweise Internet-Anbieter an den Start, und zwar weltweit. Groß wurde der Konzern der Brüder Alexander, Marc und Oliver Samwer damit, erfolgreiche Anbieter zu kopieren und die so aufgebauten Unternehmen dann gewinnbringend zu verkaufen. Rocket-Gründungen sind etwa Zalando oder Delivery Hero. Zu Rocket gehören heute etwa der Möbel-Onlinehändler Home24 oder die Putzhilfen-Vermittlung Helpling.

Unternehmenschef Oliver Samwer selbst besitzt 4,53 Prozent des Grundkapitals an Rocket Internet, weitere 45,11 Prozent besitzt die Firma der Brüder, Global Founders. Seit der Hauptversammlung Mitte Mai dieses Jahres darf Rocket Internet 8,84 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen - um diese Aktien "entweder einzuziehen und das Grundkapital zu reduzieren oder diese Mitarbeitern oder verbundenen Unternehmen anzubieten". Für die restlichen Aktien bietet Rocket Internet 18,57 Euro pro Aktie und damit den gesetzlichen Mindestpreis. Der Ausgabepreis 2014 lag bei 42,50 Euro.

Rocket Internet war an die Börse gegangen, um die Expansion zu finanzieren. Die Nutzung des öffentlichen Kapitalmarktes als wesentlicher Grund einer Börsennotierung sei nun aber "nicht mehr erforderlich", erklärte der Konzern. Außerhalb der Börse könne das Unternehmen sich zudem "unabhängig von temporären Umständen" besser auf eine langfristige Entwicklung konzentrieren.