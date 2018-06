Händler in Teheran protestieren mit Streik gegen Währungsverfall

Ruhani ruft Iran angesichts angeschlagener Wirtschaft zu Zusammenhalt auf

Teheran (AFP) - Angesichts der stark angeschlagenen Wirtschaft hat Irans Präsident Hassan Ruhani zu nationalem Zusammenhalt aufgerufen. "Wir müssen einander die Hände reichen", sagte er am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. In einem ungewöhnlichen Protest gegen den Verfall der iranischen Währung waren die Geschäfte der Händler auf dem Basar in Teheran den zweiten Tag in Folge geschlossen.

Basar von Teheran am Montag © AFP

Ruhani appellierte unter anderem an Medien, Prediger, das Parlament und "alle mit einer Stimme in der Öffentlichkeit", zusammenzuhalten. "Ich versichere Ihnen: Wenn wir die beiden Eigenschaften Hoffnung und Vertrauen beschützen, können wir alle Probleme bewältigen", sagte der Präsident.

Ultrakonservative hatten ihn in den vergangenen Wochen scharf kritisiert. Sie werfen der Regierung vor, Teile der Bevölkerung angesichts hoher Inflation und Preissteigerungen zu vernachlässigen. Die Arbeitslosigkeit lag Ende vergangenen Jahres zudem bei fast zwölf Prozent. In seiner Rede versprach Ruhani "der gesamten Nation", dass der tägliche Bedarf unter allen Umständen gedeckt werden könne.

Die iranische Währung, der Rial, hat in den vergangenen sechs Monaten fast 50 Prozent seines Wertes gegenüber dem Dollar eingebüßt. Mittlerweile werden rund 85.000 Rial für einen Dollar gezahlt. Die Entwicklung hatte sich ab Mai beschleunigt, als US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran und harte Sanktionen gegen das Land verkündete.

Eigentlich sollte seit Samstag eine einwöchige parlamentarische Pause gelten - diese wurde wegen "wirtschaftlicher Probleme" aber abgebrochen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates des Basars, Abdullah Esfiandari, sagte der Nachrichtenagentur Isna, die Händler protestierten gegen den hohen Wechselkurs, die Blockade von Waren an der Grenze und dass es keine eindeutigen Zollvorschriften gebe. "Unter diesen Umständen können sie keine Entscheidungen treffen und ihre Waren nicht verkaufen."

Die Regierung hat einen offiziellen Tauschkurs von 42.000 Rial gegen den Dollar festgelegt. Dieser gilt für alle Einfuhren, doch Importeure beklagen seit Wochen, dass die iranische Zentralbank keine Devisen ausgibt, so dass sie keine Importwaren kaufen können.

Proteste der Basar-Händler sind selten - sie gelten als konservativ und einflussreich und als Unterstützer der Islamischen Revolution von 1979. Mehrfach haben sie seitdem politische Vorhaben zu Fall gebracht, die ihren Interessen zuwiderliefen. Ein 45-jähriger Teppichhändler sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei "das erste Mal" in seinem Leben, dass die Geschäfte auf dem Basar und in den Nebenstraßen geschlossen seien.

Ein anderer Händler berichtete, die Polizei sei gegen eine Demonstration der Händler eingeschritten und habe zwei Männer festgenommen.