Insolvenzverwalter schalten Informationsseite online

Rund 51.000 von P&R-Pleite betroffene Anleger müssen um ihr Geld bangen

Berlin (AFP) - Nach der Pleite des Containervermittlers P&R müssen die betroffenen Anleger um ihr Geld bangen. Sowohl der vorläufige Insolvenzverwalter als auch Anlegervertreter und Verbraucherschützer erklärten, die Anleger erhielten weder versprochene Mietzahlungen noch könnten sie Container an P&R zurückverkaufen. Insgesamt sind laut Insolvenzverwalter rund 51.000 Investoren betroffen.

Containerterminal in Hamburg © AFP

Die Insolvenzverwalter schalteten am Dienstag eine Internetseite frei, auf der Anleger Mitteilungen und Antworten auf häufige Fragen finden können. Sie ist unter erreichbar.

Die Verbraucherzentrale Bayern bietet betroffenen Anlegern eine rechtliche Beratung an. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) will eine Interessengemeinschaft für Anleger organisieren, die deren Ansprüche gegen die insolventen Gesellschaften prüfen und vertreten soll.

P&R, Anbieter für Direktinvestitionen in Seecontainer, war einer der größten Anbieter auf dem sogenannten grauen Kapitalmarkt. Mit dem Begriff werden unregulierte Bereiche der Kapitalmärkte bezeichnet. P&R bot Privatanlegern neue und gebrauchte Frachtcontainer an, die diese kaufen und dann für eine gewisse Anlagezeit an P&R vermieten konnten. Zudem wurde ihnen in Aussicht gestellt, dass P&R die Container am Ende der Vertragslaufzeit wieder zurückkaufen würde.

Am vergangenen Donnerstag stellte P&R beim Amtsgericht München Insolvenzantrag. Am Montag wurde Michael Jaffé aus München als vorläufiger Insolvenzverwalter für die P&R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH sowie die P&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH eingesetzt. Auch die P&R Container Leasing GmbH wird von seiner Kanzlei verwaltet. Es handelt sich um ein reguläres Insolvenzverfahren. Nicht betroffen ist die P&R Transport-Container GmbH, die Vermietung von Containern läuft also weiter.

P&R drohe "zum größten deutschen Anlageskandal der jüngeren Vergangenheit zu werden", warnte der Finanzexperte der Grünen im Bundestag, Gerhard Schick, bereits am Montag. Der Fall zeige, dass die derzeitige Gesetzeslage Anleger in Deutschland weiterhin nur ungenügend vor nicht tragfähigen Geschäftsmodellen schütze.

"Nur aufgrund hoher Provisionen für die Vermittler wurden im Fall P&R massenhaft schlechte Produkte vertrieben, auf denen nun die Anleger sitzen bleiben", kritisierte Schick. Selbst die eigentlich konservativen Sparkassen und Volksbanken hätten dabei mitverdient.

Da im grauen Kapitalmarkt trotz milliardenschwerer Anlagesummen kein Tragfähigkeitsgutachten eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers erforderlich gewesen sei, habe sich die Aufsicht nur auf Vollständigkeit, Verständlichkeit und Widerspruchsfreiheit des Prospekts konzentrieren können, kritisierte Schick. Diese "eklatante Lücke" müsse die große Koalition schließen.

Zwar hatte die große Koalition nach dem letzten großen Anlegerskandal rund um Windparkbetreiber Prokon den Anlegerschutz reformiert. Die Reform war aber unzureichend, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisierte. Seit Jahren weise der Verband darauf hin, "dass Produkte des grauen Kapitalmarkts ohne transparente Preisbildung zum Beispiel an einer Börse nicht an Privatanleger verkauft werden sollten", sagte vzbv-Chef Klaus Müller dem "Handelsblatt".

Für Verbraucher seien Produkte auf diesem Markt ohne transparente Preisbildung "zu komplex und bergen zu hohe Risiken", sagte vzbv-Vorstand Müller. Ein aktiver Vertrieb solle deshalb verboten werden, forderte er.