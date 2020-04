O'Leary: Verdienen kein Geld mit 66-Prozent-Auslastung

Ryanair-Chef hält leere Mittelreihe im Flugzeug zur Abstandswahrung für "idiotisch"

London (AFP) - Der Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair, Michael O'Leary, will nicht mit leeren Sitzen fliegen: Die Idee, zur Abstandswahrung die Sitze in der Mittelreihe frei zu lassen, sei "idiotisch", sagte der Manager der "Financial Times" vom Donnerstag. "Wir können mit einer Auslastung von 66 Prozent kein Geld verdienen."

Geparkte Ryanair-Maschinen auf dem Airport Dublin © AFP

Sollte die irische Regierung die freien Sitze zur Auflage machen, müsse sie dafür zahlen - "sonst fliegen wir gar nicht", sagte O'Leary weiter. Er äußerte die Hoffnung, dass die Reisebeschränkungen im Juli gelockert werden und bis Oktober 80 Prozent der Maschinen wieder fliegen.

Der Ryanair-Chef schlug vor, Europa solle dem Beispiel Asiens folgen und "effektivere Maßnahmen" für die Branche beschließen: Passagiere sollten zum Tragen einer Maske verpflichtet, ihre Temperatur sollte am Flughafen gemessen werden.