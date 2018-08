In Deutschland arbeitendes Personal schließt sich europäischen Ausständen an

Ryanair-Piloten am Freitag zu 24-stündigen Streiks aufgerufen

Berlin (AFP) - Mitten in der Ferienzeit legen die Ryanair-Piloten in Deutschland am Freitag die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigte am Mittwoch in Frankfurt am Main Streiks von Freitagmorgen bis Samstagmorgen an. Aufgerufen seien "alle festangestellten Piloten, die an Ryanair-Stationen in Deutschland beschäftigt sind". Damit seien alle Verbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen.

Ryanair-Maschine © AFP

Die Piloten schließen sich Arbeitskampfmaßnahmen an, die am Freitag in Belgien, Irland und Schweden geplant sind. Die Piloten fordern bessere Arbeitsbedingungen, für das Cockpitpersonal Deutschland strebt die Gewerkschaft einen Tarifvertrag an. Von Seiten des Unternehmens sei aber "kein konstruktiver Wille" zu spüren, Tarifverhandlungen zu führen, sagte Gewerkschaftspräsident Martin Locher. Daher trage Ryanair die Verantwortung für die Eskalation des Konflikts.

Die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Passagiere bedauerte die Gewerkschaft. Reisende sollten sich mit Fragen zu ihrer Verbindung an Ryanair wenden, "da nur das Unternehmen selbst sagen kann, welche Flüge durchgeführt werden".