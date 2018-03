Irischer Billigflieger knüpft an ähnlichen Schritt in Großbritannien an

Ryanair erkennt italienische Pilotengewerkschaft Anpac an

London (AFP) - Der irische Billigflieger Ryanair hat nach Großbritannien auch in Italien die dortige Pilotengewerkschaft offiziell anerkannt. Das Unternehmen erklärte am Donnerstag, es habe ein entsprechendes Abkommen mit der Gewerkschaft Anpac unterzeichnet, die fortan die "alleinige Vertretung" der in Italien angestellten Ryanair-Piloten sei. Der Vertrag sei nach intensiven Gesprächen mit Anpac in den vergangenen Wochen geschlossen worden.

Ryanair-Maschine in Rom © AFP

Die Gewerkschaft begrüßte die Einigung als "historischen Moment für die Ryanair-Piloten in Italien", die seit Jahren für eine solche Anerkennung gearbeitet hätten. Ryanair hatte erst Ende Januar in Großbritannien ein ähnliches Abkommen mit der Gewerkschaft Balpa geschlossen. Die Fluggesellschaft war im Dezember in Verhandlungen mit Balpa getreten, nachdem sie sich erstmals grundsätzlich bereit erklärt hatte, Gewerkschaften als Verhandlungspartner anzuerkennen.

Bei der Airline hatte es Ende vergangenen Jahres heftig rumort. Das Unternehmen musste 20.000 Flüge streichen, unter anderem weil die Urlaubsplanung bei den Piloten nicht geklappt hatte. Daraufhin forderten Beschäftigte in zahlreichen Ländern bessere Arbeitsbedingungen.