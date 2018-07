300 Stellen von Plänen des irischen Billigfliegers betroffen

Ryanair reduziert Flotte in Irland um 20 Prozent

Dublin (AFP) - Die irische Billigfluglinie Ryanair reduziert ihre Flotte in Dublin um 20 Prozent. Damit seien 300 Stellen gefährdet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, 100 Piloten und 200 Mitglieder des Kabinenpersonals. Den Angaben von Ryanair zufolge soll der Bestand in Dublin von derzeit 30 auf rund 24 Maschinen reduziert werden.

Ryanair-Maschine in Köln © AFP

Für die Entscheidung machte die Airline unter anderem rückläufige Buchungen wegen der Pilotenstreiks in Irland verantwortlich. Das Unternehmen wolle sich künftig stärker auf seine Aktivitäten in Polen konzentrieren, erklärte die Airline.

Das Ryanair-Kabinenpersonal streikt am Mittwoch und Donnerstag in vier europäischen Ländern. Die Airline strich deswegen 600 Flüge, rund 100.000 Passagiere sind betroffen. Die Gewerkschaften wollen durchsetzen, dass das Kabinenpersonal in diesen Ländern nach dort geltendem Arbeitsrecht angestellt wird, nicht nach dem Recht Irlands, wo Ryanair seinen Hauptsitz hat.