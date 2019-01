Ryanair sichert sich mit britischer Lizenz für harten Brexit ab

Irische Billigfluggesellschaft erhält Betriebsgenehmigung für britische Tochter

Dublin (AFP) - Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat sich mit einer Lizenz für ihre britische Tochter für den Fall eines harten Brexits abgesichert. Ryanair bestätigte am Donnerstag in Dublin, dass die Gesellschaft Ryanair UK die erforderliche Genehmigung erhalten habe. Damit könnten "falls nötig" auch nach einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne ein Austrittsabkommen Flüge innerhalb Großbritanniens oder von Großbritannien zu Zielen außerhalb der EU angeboten werden.

Großbritannien will zum 29. März aus der EU austreten. Bislang gibt es allerdings noch keinen gültigen Austrittsvertrag. Für einen von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Vertragsentwurf gibt es bislang keine Mehrheit im britischen Parlament. Damit wächst die Gefahr, dass das Vereinigte Königreich die EU ohne Abkommen verlässt - mit Unwägbarkeiten auch für die Luftfahrtbranche. Ryanair warnte, das Risiko eine "No Deal"-Brexits steige. Zugleich rief die Airline Brüssel und London auf, sich auf eine Übergangsphase zu verständigen, die Störungen des Luftverkehrs verhindern soll.