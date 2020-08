Grund sind rückläufige Buchungszahlen wegen verschärfter Corona-Lage

Ryanair streicht Flüge in kommenden zwei Monaten um 20 Prozent zusammen

London (AFP) - Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair kürzt die Zahl der im September und Oktober vorgesehenen Flüge um 20 Prozent. Das Unternehmen begründete den Schritt am Montag mit rückläufigen Buchungen angesichts der verstärkten Ausbreitung des Coronavirus in Europa. Betroffen seien insbesondere Flüge in das von der Pandemie schwer getroffene Spanien sowie nach Frankreich. Die Entscheidung sei "unausweichlich" gewesen, erklärte die Airline.

Piloten kritisieren Streichpläne von Ryanair © AFP

Ryanair hat bereits von April bis Juni massive Einbußen wegen der Corona-Krise erlitten. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 185 Millionen Euro, die Passagierzahlen gingen von 42 Millionen im Vorjahresquartal auf 500.00 zurück.