Vize-Fraktionschef: Fahrer nicht noch mehr verunsichern

SPD fordert Verkehrsminister zu Hardware-Nachrüstungen bei Dieselautos auf

Berlin (AFP) - Die SPD hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aufgefordert, die technische Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge zu ermöglichen. Wer Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhindern wolle, dürfe bei der Frage, ob es technische Nachrüstungen geben solle, "nicht auf Zeit spielen", sagte der für Verkehr zuständige Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, den Zeitungend er Funke Mediengruppe (Samstagausgaben).

Demonstgrant vor dem Verkehrsministerium © AFP

Er könne nicht verstehen, warum Scheuer in dieser Frage zögere, sagte Bartol. Die "Hängepartie" müsse ein Ende haben, "ansonsten werden die Dieselfahrer und potentielle Dieselkäufer noch mehr verunsichert.

Die Dieselaffäre war 2015 ins Rollen gekommen, als Volkswagen einräumen musste, in Millionen von Fahrzeugen eine Betrugssoftware eingebaut zu haben. Der Skandal weitete sich anschließend auf andere Hersteller aus. Betroffene Wagen werden durch Software-Updates in einen rechtskonformen Zustand versetzt, verpflichtende Nachrüstungen an Dieselfahrzeugen sowie Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller lehnt die Bundesregierung allerdings ab.