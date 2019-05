SPERRFRIST 05.00 UHR: Studie: EU-Binnenmarkt steigert Einkommen der Deutschen um mehr als tausend Euro

Einkommensplus durch freien Waren- und Kapitalverkehr EU-weit bei 840 Euro

Gütersloh (AFP) - Durch den EU-Binnenmarkt haben die Bürger der Europäischen Union pro Kopf und Jahr rund 840 Euro mehr Einkommen - die Deutschen sogar 1046 Euro. Der Binnenmarkt habe nicht nur den Abbau von Grenzkontrollen bewirkt, sondern den Europäern grundsätzlich auch ein Plus im Portemonnaie beschert, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Bertelsmann-Stiftung.

Für die Untersuchung nahmen die Autoren mehr als 250 Regionen in Europa unter die Lupe. Konkret wird in der Studie das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Jahr gemessen. "Der EU-Binnenmarkt ist einer der größten Treiber für unseren Wohlstand und wirkt ähnlich wie die Marktwirtschaft: Nicht jeder profitiert gleichermaßen, aber alle gewinnen", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Aart De Geus.

Zusammengerechnet erzielt Deutschland der Studie zufolge mit insgesamt 86 Milliarden Euro pro Jahr die höchsten Einkommensgewinne im europäischen Ländervergleich. Dabei gehören Regionen mit starker Industrie und hoher Exportorientierung zu den größten Gewinnern.

Pro Kopf und Jahr weist die Studie die größten Einkommensgewinne für Bürger im Regierungsbezirk Oberbayern (1489 Euro) aus, gefolgt von Hamburg (1478 Euro) und dem Regierungsbezirk Stuttgart (1304 Euro). Auf Bundesländerebene erzielen Nordrhein-Westfalen (18,6 Milliarden Euro), Bayern (15,3 Milliarden Euro) und Baden-Württemberg (13,1 Milliarden Euro) die größten zusammengerechneten Einkommensgewinne.

"Je stärker Industrie und Exportbranchen in einer Region verankert sind, desto höher sind in der Regel auch die Einkommensgewinne durch den Binnenmarkt", erläuterte der Mitautor der Studie, Dominic Ponattu. "Auch Regionen mit starkem Mittelstand und Zuliefererbetrieben, die viel in die EU exportieren, sind Gewinner."

Dies zeigt sich den Autoren zufolge spiegelbildlich auch an den Regionen mit den geringsten Zuwächsen. Dort ist die Zahl exportstarker Unternehmen geringer, die vom europäischen Handel profitieren. Dadurch bleiben auch die Pro-Kopf-Gewinne in der Bevölkerung hinter denen anderer Regionen zurück. Dazu gehören mit Brandenburg (672 Euro pro Kopf und Jahr), Sachsen-Anhalt (692 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (700 Euro) vor allem ostdeutsche Bundesländer.

Europaweit zeigten sich in der Untersuchung zwei wesentliche Trends: Zum einen sind es nicht die größten Volkswirtschaften, die am stärksten profitieren, sondern vor allem verhältnismäßig kleine, aber exportstarke Nationen. Zum anderen profitieren Länder im geografischen Zentrum Europas deutlich stärker vom Binnenmarkt als EU-Mitglieder im Süden oder Osten des Kontinents.

Die größten Einkommensgewinne pro Person und Land können demnach die Einwohner in der Schweiz (2900 Euro) verbuchen, gefolgt von Luxemburg (2800 Euro) und Irland (1900 Euro). Aber auch Belgien, Österreich oder die Niederlande sind unter den Top-Profiteuren.

Auf regionaler Ebene gehören vor allem industriestarke und städtisch geprägte Regionen zu den Gewinnern. Diese sind auch von einem starken Fachkräftezuzug geprägt, denn der Wegfall von Grenzen fördert die EU-weite Ansiedlung von Branchen in einzelnen Regionen. So profitieren Städte wie Berlin von einer wachsenden Startup-Szene, London und Zürich von der Finanzwirtschaft.

Zürich gehört der Untersuchung zufolge mit 3590 Euro Einkommensgewinnen pro Kopf zu den größten Gewinnern, gefolgt von London (2700 Euro) und Brüssel (2470 Euro). Mit Zürich und London liegen also zwei Gewinnerstädte in Staaten, die derzeit kein EU-Mitglied sind oder zukünftig die Gemeinschaft und damit auch den Binnenmarkt verlassen könnten. Die geringsten Zuwächse erzielen hingegen die Einwohner ländlich geprägter ost- und südeuropäischer Regionen.