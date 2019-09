Deutsche hatte Posten seit 2014 inne

Sabine Lautenschläger verlässt EZB-Direktorium

Frankfurt/Main (AFP) - Die ehemalige Vize-Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Sabine Lautenschläger, verlässt das Direktorium der Europäischen Zentralbank. Sie habe EZB-Präsident Mario Draghi darüber informiert, dass sie vorzeitig zum 31. Oktober ausscheide, teilte die EZB am Mittwochabend in Frankfurt am Main mit. Gründe wurden nicht genannt.

Lautenschläger gehörte dem Direktorium seit dem 27. Januar 2014 an und hätte eigentlich noch bis Ende Januar 2022 bleiben sollen.

Draghi dankte ihr für ihre wichtige Arbeit bei der Bankenaufsicht für die Eurozone und generell für ihr Engagement für Europa. Vor ihrem Wechsel zur EZB war Lautenschläger Bundesbank-Vizepräsidentin.