Hotspots an 48 Standorten in 23 Kommunen installiert

Sachsen will Erzgebirge für Touristen durch kostenloses WLAN attraktiver machen

Dresden (AFP) - Im Erzgebirge ist das bislang größte WLAN-Projekt des Freistaats Sachsen in Betrieb genommen worden. Dafür wurden Hotspots an 48 Standorten in insgesamt 23 Kommunen installiert, wie das Staatsministerium für Wirtschaft am Freitag mitteilte. Durch die Bereitstellung frei zugänglicher WLAN-Angebote solle das "bei vielen Touristen beliebte Erzgebirge weiter an Attraktivität gewinnen".

Schmalspurbahn bei Fahrt durchs Erzgebirge in Sachsen © AFP

Für Besucher sei kostenloses WLAN "eine wichtige Ergänzung des touristischen Angebots vor Ort", erklärte Staatssekretär und Digitalbeauftragter Stefan Brangs. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich nach Angaben der Staatsregierung auf etwas über eine Million Euro.