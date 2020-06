Gremium will Prognose vom März deutlich nach unten korrigieren

Sachverständigenrat erwartet Rückgang des deutschen BIP um bis zu sieben Prozent

Berlin (AFP) - Die sogenannten Wirtschaftsweisen werden ihre Konjunkturprognose für Deutschland deutlich nach unten korrigieren. Das kündigte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars Feld, in den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben) an. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Jahr durch die Corona-Krise voraussichtlich zwischen sechs und sieben Prozent zurückgehen, sagte er.

Container am Duisburger Hafen © AFP

Ende März hatte das Gremium noch einen Rückgang des BIP zwischen 2,8 und 5,4 Prozent vorhergesagt. Feld sagte dazu nun, die weitgehende Schließung des öffentlichen Lebens habe länger gedauert als damals erwartet. Auch sei die Außenwirtschaft "härter getroffen" worden als vorhergesehen.