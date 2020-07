"Konnten kein Licht am Ende des Tunnels sehen"

Sarah Wiener meldet Insolvenz für Restaurants und Catering an

Berlin (AFP) - Die österreichische Starköchin und Grünen-Politikerin Sarah Wiener hat Insolvenz für ihre Restaurants und Catering-Service angemeldet. "Für mich geht damit vorerst meine dreißig Jahre dauernde Catering- und Gastronomie-Ära zu Ende", schrieb die 57-Jährige am Donnerstag im Onlinenetzwerk Facebook. Es sei "schmerzhaft", dass die Corona-Krise "nun auch unsere Gastronomie erwischt hat". Ihr Unternehmen habe kein "Licht am Ende des Tunnels" sehen können.

Sarah Wiender im April 2019 bei einer Wahlkampfveranstaltung © AFP

Wiener schloss ihre Mitteilung aber vorsichtig positiv: "Eine Tür schließt sich, eine andere wird aufgehen. Sehen wir die Krise als Chance zu etwas Neuem, vielleicht sogar Besserem?"

Die Sarah-Wiener-Gruppe betrieb in Berlin ein Restaurant im Futurium und eins im Museum Hamburger Bahnhof. Produkte stammten auch vom eigenen Biobauernhof in der Uckermark, Gut Kerkow, und aus der Holzofenbäckerei Wiener Brot. Unter der Marke BioGourmet vertrieb das Unternehmen Feinkost aus ökologischem Anbau, der Cateringservice lief unter dem Namen Hoflieferanten Berlin. Den Insolvenzantrag stellte Wiener laut ihrem Facebook-Eintrag bereits am Mittwoch.

Die Österreicherin sitzt seit dem vergangenen Jahr auch als Abgeordnete im Europaparlament. Dort gehört sie zur Grünen-Fraktion.