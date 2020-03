US-Präsident Trump will mit russischem Präsidenten Putin über den Ölpreis reden

Saudi-Arabien erhöht Ölexport ab Mai auf neue Rekordmenge

Riad (AFP) - Im Preiskrieg mit Russland macht Saudi-Arabien noch mehr Druck. Das Königreich kündigte am Montag an, es werde seine Ölexporte ab Mai auf eine Rekordmenge von 10,6 Millionen Barrel (159 Liter) am Tag ausweiten. Damit steigere Saudi-Arabien die Ausfuhr um 600.000 Barrel pro Tag, sagte ein Vertreter des Energieministeriums in Riad der staatlichen Nachrichtenagentur SPA.

Raffinerie in Saudi-Arabien © AFP

Der Ölpreis ist auch ohne diese Ankündigung unter Druck. Die Coronavirus-Pandemie sorgt für einen schweren Konjunktureinbruch weltweit und damit für eine sinkende Nachfrage nach Öl. Am Montag war der Preis im asiatischen Handel auf ein 17-Jahres-Tief von rund 20 Dollar pro Barrel gesunken.

Das macht auch den USA schwer zu schaffen, da die Unternehmen dort zu diesem Preis kein Öl per Fracking gewinnen können. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag im US-Sender Fox News, "die Leute im Öl- und Gasgeschäft leiden wirklich". Er werde daher "in Kürze" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Ölpreis sprechen. "Russland und Saudi-Arabien kämpfen und sorgen dafür, dass der Ölpreis fällt", kritisierte Trump.

Putin werde "wahrscheinlich" um eine Erleichterung der Sanktionen bitten, sagte der US-Präsident weiter. Er wisse noch nicht, wie die Antwort lauten werde. Russland möge die Sanktionen nicht. "Ehrlich, wir sollten miteinander auskommen können."