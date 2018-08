Energieminister nennt aber keinen Termin - "Wenn die Bedingungen optimal sind"

Saudi-Arabien hält an Börsengang des Ölgiganten Aramco fest

Riad (AFP) - Die saudiarabische Regierung hält am Börsengang des Ölgiganten Aramco fest und hat anderslautende Berichte zurückgewiesen. Die Regierung plane noch immer, Saudi Aramco an die Börse zu bringen und zwar zu einem "Zeitpunkt ihrer Wahl, wenn die Bedingungen dafür optimal sind", erklärte Energieminister Chalid al-Falih am Donnerstag.

Aramco-Sitz in Dhahran © AFP

Der geplante Schritt gilt als weltgrößter Börsengang: Der Gang aufs Börsenparkett soll 100 Milliarden Dollar (rund 85 Milliarden Euro) in Riads Staatskasse spülen. Dafür will Saudi-Arabien fünf Prozent des Staatskonzerns verkaufen. Der geplante Börsengang ist Teil eines wirtschaftlichen Reformprogramms. Er war 2016 angekündigt und seitdem mehrmals verschoben worden. Dabei machten die Verantwortlichen immer wieder ungünstige Bedingungen auf den Finanzmärkten geltend.

Nun war der Börsengang für dieses Jahr geplant, am Mittwochabend machten aber Medienberichte die Runde, wonach er von den Behörden abgeblasen worden sei und sich das zuständige Finanzberaterteam aufgelöst habe. Dem widersprach der Energieminister am Donnerstag. Ein Datum für den geplanten Börsengang nannte er indes nicht. Dies hänge von "mehreren Faktoren" ab, vor allem von den Marktbedingungen.

Saudi-Arabien hat wegen des Verfalls des Ölpreises ein Riesen-Defizit in den vergangenen drei Haushaltsjahren angehäuft. Mit dem Reformplan Vision 2030 will das Königreich seine Abhängigkeit von den Erdöleinnahmen reduzieren.