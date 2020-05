Absenkung um eine Million Barrel pro Tag geplant

Saudi-Arabien verkündet weitere Einschnitte bei Öl-Fördermenge

Riad (AFP) - Saudi-Arabien will zur Stützung des weltweiten Ölpreises die tägliche Fördermenge nochmals deutlich senken. Die Regierung habe den saudiarabischen Ölriesen Aramco aufgefordert, pro Tag eine Million Barrel Erdöl weniger als bislang zu fördern, erklärte das Ölministerium des Landes am Montag nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur SPA. So sollen demnach künftig nur noch 7,5 Millionen Barrel täglich produziert werden. Ein Barrel entspricht 159 Litern.

Ölförder-Anlage © AFP

Auch Saudi-Arabiens Nachbarstaat Kuwait verkündete eine zusätzliche Absenkung der täglichen Ölfördermenge um 80.000 Barrel. Sein Land unterstütze die Regierung in Riad bei den "Bemühungen, das Gleichgewicht auf dem Ölmarkt wieder herzustellen", erklärte Kuwaits Ölminister Chaled al-Fadhel.

Die OPEC-Staaten und deren Partner hatten im April angesichts eines beispiellosen Preisverfalls in der Corona-Krise eine Reduzierung ihres täglich produzierten Erdöls um 9,7 Millionen Barrel beschlossen. Andere Förderländer sagten eine Absenkung um rund 3,7 Millionen Barrel zu. Die Preise für Öl blieben zunächst jedoch weiter niedrig.