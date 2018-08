Scharmützel zwischen französischen und britischen Fischern im Ärmelkanal

Caen (AFP) - Im schon seit Jahren andauernden Streit zwischen französischen und britischen Fischern um den Fang von Jakobsmuscheln im Ärmelkanal ist es am Dienstag zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Bis zu 40 französische Fischer mit ihren Booten hätten sich bereits in der Nacht zusammengetan, um gegen das "Plündern" der Muschelbestände durch die Briten zu protestieren, berichtete der Chef des normannischen Fischereiverbands, Dimitri Rogoff. Sie umringten demnach fünf britische Boote und forderten die Fischer auf, ihre Arbeit zu beenden.

Jakobsmuschelschalen auf einem Fischerboot in Port-en-Bassin Scallops shell are seen onboard a fishing boat on December 18, 2014 off Port-en-Bessin, northwestern France