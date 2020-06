Bundesregierung und Bahnwirtschaft unterzeichnen am Dienstag "Schienenpakt"

Scheuer sieht "Deutschlandtakt" auf der Schiene als "Durchbruch" für Passagiere

Berlin (AFP) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat vor der Unterzeichnung eines "Schienenpaktes" durch die Bundesregierung und Vertreter der Bahnwirtschaft am Dienstag die Bedeutung einer weiteren Stärkung des Eisenbahnverkehrs betont. Ein "Durchbruch" für Passagiere solle dabei der so genannte Deutschlandtakt sein, sagte Scheuer am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin".

ICE bei der Einfahrt in den Berliner Hauptbahnhof © AFP

Bundesregierung und Vertreter der Bahnwirtschaft wollen am Dienstagmittag einen "Masterplan Schienenverkehr" vorstellen. Ziele ist laut Verkehrsministerium, den Bahnverkehr "leistungsstärker, zuverlässiger und klimaschonender" zu machen. Zudem wird die Umsetzung des "Deutschlandtakts" gestartet.

Dafür soll der Bahnverkehr schrittweise auf einen bundesweiten Taktfahrplan umgestellt werden. Ziel ist ein im gesamten Land aufeinander abgestimmter Zugfahrplan, der den Bahnverkehr planbarer, verlässlicher und damit - etwa durch bequemere Umstiegsmöglichkeiten in Bahnhöfen - auch attraktiver für die Kunden machen soll. Auf den großen Hauptverkehrsadern soll dabei ein 30-Minuten-Takt eingeführt werden.

Bereits am Wochenende hatte Scheuer angekündigt, dass die Deutsche Bahn noch in diesem Jahr Fernverkehrsverbindungen zwischen Berlin und Hamburg im 30-Minuten-Takt anbieten werde. Wie der Minister der "Bild am Sonntag" sagte, soll auf der Strecke zwischen den beiden Metropolen der "Deutschlandtakt" früher als geplant im Dezember 2020 starten. Weitere Strecken seien in Planung.