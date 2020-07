In Deutschland wechselt damit auch mobile.de den Besitzer

Schibstedt aus Norwegen kauft Ebay Kleinanzeigen für 9,2 Milliarden Dollar

Oslo (AFP) - Der norwegische Medien- und Internetkonzern Schibstedt hat den Zuschlag für das Kleinanzeigengeschäft des US-Onlinehändlers Ebay bekommen. Die Schibstedt-Tochter Adevinta zahlt für Ebay Classifieds Groups 9,2 Milliarden Dollar (acht Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Adevinta steigt damit zur weltweiten Nummer eins im Kleinanzeigengeschäft auf.

Ebay-App © AFP

Zu Ebay Classifieds Groups gehören in Deutschland Ebay Kleinanzeigen und das Autoverkaufsportal mobile.de. In Frankreich macht das Unternehmen fast die Hälfte des Umsatzes mit den Seiten Leboncoin und L'Argus. In Großbritannien gehören Gumtree und Motors zu dem Unternehmen, in den Niederlanden Marktplaats, in Italien und Kanada Kijiji. Medienberichten zufolge waren auch die Investmentfonds Prosus sowie Blackstone zusammen mit Hellman&Friedman interessiert gewesen.

Adevinta verdoppelt mit dem Zukauf seinen Umsatz fast. Das Unternehmen, an dem Schibstedt nach einer Abspaltung noch 59,3 Prozent hält, war bislang bereits in 15 Ländern Europas, Lateinamerikas und Nordafrikas vertreten.